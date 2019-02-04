«Енисей» выиграл у «Оренбурга» борьбу за Хубулова

Футбол 04 февраля 2019 12:00 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Полузащитник начинал сезон в турецком «Эрзурумспоре».

Полузащитник Арсен Хубулов продолжит карьеру в «Енисее», сообщает «Чемпионат.com».

27-летний Хубулов начинал нынешний сезон в Турции, где провел четыре матча за «Эрзурумспор». В понедельник игрок расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

На воспитанника Академии Коноплева также претендовал «Оренбург», однако игрок сделал выбор в пользу «Енисея».

Ранее Хубулов выступал за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». Всего на его счету 113 матчей в премьер-лиге, 14 голов и 17 голевых передач.

Напомним, после 17 туров «Енисей» занимает последнее место в премьер-лиге, отставая на пять очков от «Анжи» и на шесть – от «Уфы».