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Футбол04 февраля 2019 12:11Источник: El Chiringuito

«Интер» летом попытается подписать Ракитича

В следующее трансферное окно «Интер» попытается приобрести хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Как сообщает El Chiringuito, руководство итальянской команды надеется, что переход в «Барселону» Фрэнки де Йонга, заставит 30-летнего хорватского полузащитника задуматься о смене клуба.

Напомним, что Ракитич перешел в «Барселону» в июле 2014 из «Севильи» за 18 миллионов евро. За это время он провел 246 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 33 гола и 33 результативные передачи.

В текущем сезоне на счету полузащитника 32 матча в составе испанского клуба, в которых он забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера хорвата в 65 миллионов евро.

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