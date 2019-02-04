Кейн готов к тренировкам с мячом

Футбол 04 февраля 2019 12:31 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Форвард «Тоттенхэма» восстанавливается после травмы голеностопа.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы голеностопа.

25-летний нападающий получил повреждение 13 января в матче 22-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1) на стадионе «Уэмбли».

«Все хорошо, – приводит Sky Sports слова Кейна. – Я улетел, чтобы тренироваться при теплой погоде, и у нас уже есть улучшения.

Посмотрим на следующей неделе, как идет восстановление, достанем мячи, чтобы узнать, как реагирует голеностоп.

Пока все идет хорошо, но нужно время, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно».

Отметим, что в воскресенье Кейн посетил в Атланте матч за Супербоул между «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Лос-Анджелем Рэмс».