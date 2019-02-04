Зелимхан Бакаев: Тактика Карреры не использовала потенциал «Спартака» полностью

Футбол 04 февраля 2019 12:37 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Итальянец играл по схеме 4-3-3.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Арсенал», высказался о тактике, которую в начале сезоне применял бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Если честно, мне кажется, что «Спартаку» не очень подходила тактика 4-3-3, – сказал 22-летний Бакаев в интервью «Чемпионат.com». – Когда в составе есть Луис Адриано и Зе Луиш и кто-то из них должен сидеть на замене лишь из-за схемы… Значит, потенциал команды не использовался полностью.

Но давайте так. После увольнения Аленичева ему дали шанс, и игроки в него поверили. Все игроки – Комбаров, Глушаков, Ребров и остальные. Команда была одним целым, и это принесло титул».

Напомним, Каррера, под руководством которого в 2017 году «Спартак» стал чемпионом России, был отправлен в отставку 22 октября после поражения от «Арсенала» (2:3).

В нынешнем сезоне Бакаев провел 17 матчей за «Арсенал», в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.