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Футбол04 февраля 2019 12:44Источник: ФК «Енисей»

Хубулов перешел в «Енисей»

Полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов на правах свободного агента перешел в «Енисей».

Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, 28-летний хавбек расторг контракт с турецкой командой и подписал полноценное соглашение с красноярским клубом.

Воспитанник владикавказской школы футбола ранее выступал за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». Всего в РПЛ полузащитник провел 114 матчей, записав на свой счет 14 голов и 17 результативных передач.

За турецкий клуб Хубулов провел четыре встречи во всех турнирах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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