Хубулов перешел в «Енисей»

Полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов на правах свободного агента перешел в «Енисей».
Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, 28-летний хавбек расторг контракт с турецкой командой и подписал полноценное соглашение с красноярским клубом.
Воспитанник владикавказской школы футбола ранее выступал за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». Всего в РПЛ полузащитник провел 114 матчей, записав на свой счет 14 голов и 17 результативных передач.
За турецкий клуб Хубулов провел четыре встречи во всех турнирах.
Арсен Хубулов стал игроком "Енисея". 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким "Эрзурумспором" и подписал соглашение с красноярским клубом.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 4 февраля 2019 г.
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/bY4jDVybzp