Парехо продлил контракт с «Валенсией» до 2022 года (фото, видео) - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 13:25Источник: ФК «Валенсия»Автор: Липкин Антон

Парехо продлил контракт с «Валенсией» до 2022 года (фото, видео)

Сумма отступных составляет 50 миллионов евро.

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего капитана команды с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В нем прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Воспитанник «Реала» выступает за «Валенсию» с 2011 года. За это время он провел за команду 310 матчей, в которых забил 49 голов и сделал 51 голевую передачу.

В нынешнем сезоне на счету Парехо 30 матчей во всех турнирах, шесть голов и четыре результативные передачи.

Ранее Парехо также выступал за «Куинз Парк Рейнджерс» (2008) и «Хетафе» (2009-2011).

27 марта прошлого года полузащитник дебютировал в сборной Испании, выйдя на замену в товарищеском матче с Аргентиной (6:1).

#испанская примера#фк валенсия#парехо даниэль
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