Парехо продлил контракт с «Валенсией» до 2022 года (фото, видео)

Сумма отступных составляет 50 миллионов евро.
Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего капитана команды с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В нем прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.
COMUNICADO OFICIAL | @DaniParejo— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 4, 2019
➡️ https://t.co/Pbohg6G8XF#Parejo2022 #AmuntValencia pic.twitter.com/oLEIN3pvtX
Воспитанник «Реала» выступает за «Валенсию» с 2011 года. За это время он провел за команду 310 матчей, в которых забил 49 голов и сделал 51 голевую передачу.
В нынешнем сезоне на счету Парехо 30 матчей во всех турнирах, шесть голов и четыре результативные передачи.
🖤 @DaniParejo, palabra de capitán ©️🦇#AmuntValencia pic.twitter.com/Vsf8upk1FL— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 4, 2019
Ранее Парехо также выступал за «Куинз Парк Рейнджерс» (2008) и «Хетафе» (2009-2011).
27 марта прошлого года полузащитник дебютировал в сборной Испании, выйдя на замену в товарищеском матче с Аргентиной (6:1).