Винисиус Жуниор: В 2019 году «Реал» стал лучше

Футбол 04 февраля 2019 14:01 Источник: Marca Автор: Липкин Антон

«Реал» крупно победил «Алавес» и сократил отставание от «Барселоны» до восьми очков.

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Алавесом» (3:0) в матче 22-го тура примеры на «Сантьяго Бернабеу» оценил игру команды в новом году.

«Мы стали лучше в 2019 году, – приводит Marca слова 18-летнего бразильца. – Сейчас команда проводит лучший отрезок в нынешнем сезоне. Мы будем продолжать работать, чтобы продлить его до конца сезона.

Что будет дальше меня не пугает. Я играю в Мадриде, лучшей команде мира и ничего не боюсь».

Напомним, 18-летний бразилец забил второй гол в ворота «Алавеса». Этот мяч стал для него первым за «Реал» в примере.

6 февраля «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в первом матче ½ финала Кубка Испании.