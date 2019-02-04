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Футбол04 февраля 2019 14:07Источник: Sport24.ru

Александр Гришин: Можно только порадоваться за последние успехи Головина

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре экс-армейца Александра Головина за «Монако».

- Радует, что Головин играет в основном составе. Это хорошо для него. Можно только порадоваться за его последние успехи. Он перемещался по полю в своем стиле, играл инсайда. Главное, что он поймал уверенность и эта уверенность дает ему силы. Нужно не останавливаться на достигнутом. Для него это первый сезон в «Монако». Он уже игрок основы и начал забивать голы, это только плюс ему, - цитирует Гришина Sport24.ru.

Напомним, что «Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции благодаря голам Головина и Фабрегаса.

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