Де Лигт хочет перейти в «Барселону» вслед за де Йонгом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол04 февраля 2019 14:28Источник: Mundo Deportivo

Де Лигт хочет перейти в «Барселону» вслед за де Йонгом

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт изъявил желание вслед за полузащитником голландской команды Френки де Йонгом подписать контракт с «Барселоной».

По информации Mundo Deportivo, 19-летний голландец ближайшим летом ждет от каталонского клуба предложения о своем трансфере.

Ранее руководство «Аякса» сообщило, что намерено заработать на трансфере за де Лигта 60-65 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча в составе «Аякса», записав на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость де Лигта в 65 миллионов евро.

Напомним, что 23 января «Барселона» объявила о приобретении Френки де Йонга, однако до конца сезона игрок останется в «Аяксе». Стоимость перехода 21-летнего полузащитника составит 75 миллионов евро.

#чемпионат голландии по футболу#фк аякс#де лигт маттейс#де йонг френки#фк барселона#Возможные трансферы#испанская примера
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта