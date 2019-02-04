Де Лигт хочет перейти в «Барселону» вслед за де Йонгом

Футбол 04 февраля 2019 14:28 Источник: Mundo Deportivo

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт изъявил желание вслед за полузащитником голландской команды Френки де Йонгом подписать контракт с «Барселоной».

По информации Mundo Deportivo, 19-летний голландец ближайшим летом ждет от каталонского клуба предложения о своем трансфере.

Ранее руководство «Аякса» сообщило, что намерено заработать на трансфере за де Лигта 60-65 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча в составе «Аякса», записав на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость де Лигта в 65 миллионов евро.

Напомним, что 23 января «Барселона» объявила о приобретении Френки де Йонга, однако до конца сезона игрок останется в «Аяксе». Стоимость перехода 21-летнего полузащитника составит 75 миллионов евро.