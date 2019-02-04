Христо Стоичков – Коутиньо: Даже не думай о другом клубе

Футбол 04 февраля 2019 16:45 Источник: Football Espana

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков попросил полузащитника Филиппе Коутиньо не уходить из «Барселоны».

- Не забывай, что в мире есть много игроков, которые хотели бы оказаться на твоем месте, забив два важных мяча в ворота «Севильи», и чтобы Месси просил их пробить пенальти.

В каталонском клубе не так просто адаптироваться, и мои первые месяцы в этой команде также были непростыми, я также боролся с трудностями. Но я знаю, что у тебя есть возможность, чтобы выйти на совершенно другой уровень.

Пожалуйста, даже не думай о другом клубе, о чем я читаю в прессе, потому что другой такой команды нет. Самое лучшее, что может быть, это играть вместе с Месси, Суаресом и компанией, - приводит слова Стоичкова Football Espana.

Добавим, что в текущем сезоне Коутинью провел 31 матч за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может стать частью сделки по трансферу Мбаппе в «Барселону».