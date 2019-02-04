Дмитрий Сычев: Думаю, на Головина повлияла смена тренера в «Монако»

Футбол 04 февраля 2019 17:12 Источник: ТАСС

Бывший нападающий «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина за «Монако».

- Думаю, на Головина повлияла смена тренера, с новым тренером появляется некая энергетическая перезагрузка у команды. Также у Александра завершилась адаптация к чемпионату: он оправился от травм и пришел в оптимальную форму, что позволяет ему показывать свою игру и забивать мячи, - приводит слова Сычева ТАСС.

Напомним, что «Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции благодаря голам Головина и Фабрегаса.