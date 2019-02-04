«Милан» готов заплатить «Лиону» за трансфер Депая 50 миллионов евро

Футбол 04 февраля 2019 18:53 Источник: Tuttosport

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай ближайшим летом может стать игроком «Милана».

По информации Tuttosport, руководство «Милана» готово потратить на трансфер 24-летнего форварда до 50 миллионов евро.

Как отмечает издание, несмотря на то, что ранее голландец заявлял об интересе к переходу в «Барселону» или «Реал», «Милан» рассчитывает переманить нападающего из лиги 1.

Напомним, что Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. За это время он сыграл 99 матче за «Лион», записав на свой счет 50 голов и 29 результативных передач.

Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 миллионов евро.