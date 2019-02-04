«Милан» готов заплатить «Лиону» за трансфер Депая 50 миллионов евро - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 18:53Источник: Tuttosport

«Милан» готов заплатить «Лиону» за трансфер Депая 50 миллионов евро

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай ближайшим летом может стать игроком «Милана».

По информации Tuttosport, руководство «Милана» готово потратить на трансфер 24-летнего форварда до 50 миллионов евро.

Как отмечает издание, несмотря на то, что ранее голландец заявлял об интересе к переходу в «Барселону» или «Реал», «Милан» рассчитывает переманить нападающего из лиги 1.

Напомним, что Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. За это время он сыграл 99 матче за «Лион», записав на свой счет 50 голов и 29 результативных передач.

Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 миллионов евро.

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