Сергей Силкин: «Динамо» для усиления нужно купить игроков в каждую линию

Футбол 04 февраля 2019 23:08 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин – о подготовки бело-голубых к возобновлению чемпионата.

– В последнее время хватало слухов о возможной смене тренера в «Динамо». Верите, что такое возможно?

– В «Динамо» все возможно. Тренеров в команде меняют очень часто. Это разменная монета. Я не знаю, какие основания убирать Дмитрия Хохлова посреди сезона. Скорее это могло случиться по окончании осенней части сезона, а не когда началась подготовительная работа. Сейчас нет никакого смысла менять тренера.

– Нынешней зимой в «Динамо» вернулся Артур Юсупов. Это серьезное усиление?

– Это усиление. Во-первых, Артур начинал здесь играть, во-вторых, он с российским паспортом. Свою позицию на поле он укрепит. Но для того, чтобы говорить о реальном усилении команды, нужно купить по одному футболисту в каждую линию, включая вратарскую, – приводит слова Силкина «Евро-Футбол.ру».