Билялетдинов покинул литовский «Тракай» - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 23:15Источник: Sport24.ru

Билялетдинов покинул литовский «Тракай»

Российский полузащитник Динияр Билялетинов покинул литовский «Тракай», об этом 33-летний футболист сообщил сам.

«Из России конкретных предложений нет. Самому хотелось бы остаться за границей. Не то чтобы у меня не было желания вернуться в Россию, а просто интересно, что происходит в других странах, с РПЛ-то все понятно. Но если получится остаться на родине, то почему бы и нет.

Еще поиграть охота, но планы на будущее тоже есть. Может, уже нужно получить тренерскую лицензию, буду думать над этим вопросом. Футбол футболом, но есть более важные вещи в жизни, да и возраст, через пару недель 34, надо принимать решение с прицелом на будущее», — приводит слова Билялетдинова Sport24.ru.

Напомним, Билялетдинов в составе литовской команды принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

#чемпионат литвы по футболу#фк тракай#билялетдинов динияр
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