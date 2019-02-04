Билялетдинов покинул литовский «Тракай»

Футбол 04 февраля 2019 23:15 Источник: Sport24.ru

Российский полузащитник Динияр Билялетинов покинул литовский «Тракай», об этом 33-летний футболист сообщил сам.

«Из России конкретных предложений нет. Самому хотелось бы остаться за границей. Не то чтобы у меня не было желания вернуться в Россию, а просто интересно, что происходит в других странах, с РПЛ-то все понятно. Но если получится остаться на родине, то почему бы и нет.

Еще поиграть охота, но планы на будущее тоже есть. Может, уже нужно получить тренерскую лицензию, буду думать над этим вопросом. Футбол футболом, но есть более важные вещи в жизни, да и возраст, через пару недель 34, надо принимать решение с прицелом на будущее», — приводит слова Билялетдинова Sport24.ru.

Напомним, Билялетдинов в составе литовской команды принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.