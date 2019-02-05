Сергей Семак: Ракицкий и Барриос сыграли хорошо, никаких нареканий нет

Футбол 05 февраля 2019 00:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о дебюте новичков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса в игре с люксембургской командой «Дюделанж» (0:0).

– Можно сказать, что с Далером Кузяевым? Насколько серьезно его повреждение?

– К сожалению, он получил повреждение. У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером , и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с «Фенербахче».

– Как прокомментируете игру новичков?

– Думаю, оба сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление.

– «Дюделанж» оправдал ваши ожидания как спарринг-партнер?

– Да, абсолютно. Это очень крепкая команда, хорошо готовая физически. Сегодня мы хорошо поработали, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».