Футбол 05 февраля 2019 00:51 Источник: «Советский спорт»

В матче 25-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1.

У гостей мяч забил Садьо Мане (22-я минута), а у хозяев поля отличился Майкл Антонио (28).

«Ливерпуль», потерпевший всего одно поражение в АПЛ, с 62 очками лидирует в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 12-й строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 9 февраля примут «Борнмут», а команда Мануэля Пеллегрини в тот же день на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».