Сергей Силкин: Возможно, у «Зенита» есть какая-то информация о дальнейшей судьбе Кокорина - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 06:21Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Сергей Силкин: Возможно, у «Зенита» есть какая-то информация о дальнейшей судьбе Кокорина

На данный момент игрок находится за решеткой.

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал информацию о включении Александра Кокорина в заявку "Зенита" на матчи Лиги Европы.

"Возможно, у «Зенита» есть какая-то информация относительно дальнейшей судьбы Кокорина, и клуб решил перестраховаться и заявил игрока. Наверное, надеются, что он все-таки сможет помочь команде.

Если его выпустят уже на этой неделе, то еще месяца полтора-два придется возвращать его былую форму. Наверное, Саша захочет форсировать эти сроки, но это может не пойти ему на пользу", – цитируют Силкина "Известия".

Напомним, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года. Рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста до 8 апреля назначено на 6 февраля.

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