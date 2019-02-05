Станислав Черчесов: Задача Головина – перетерпеть

Футбол 05 февраля 2019 06:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Гичунцев Артур

Российский футболист перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года из московского ЦСКА.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о положении полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи. Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально.

Я еще ранее говорил, когда летал в Монако, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть. Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал. Какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, и никаких сомнений в этом не было», – цитирует Черчесова агентство «Р-Спорт».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.