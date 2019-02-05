Мануэль Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 9 февраля примут "Борнмут", а команда Мануэля Пеллегрини в тот же день на выезде сыграет с "Кристал Пэлас".
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура АЛП против "Ливерпуля" (1:1).
"Клопп привык побеждать с офсайдами. Он сделал это в Малаге. Тогда его "Боруссия" забила мяч моей команде с семиметрового офсайда.
Я считаю, что "Вест Хэм" заслужил победу. Мы создали много моментов у ворот сильной защиты", – цитирует чилийского специалиста Evening Standard.
"Ливерпуль", потерпевший всего одно поражение в АПЛ, с 62 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вест Хэм" расположился на 12-й строчке, имея в активе 32 очка.