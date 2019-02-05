Мануэль Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 февраля 2019 07:15Источник: Evening StandardАвтор: Гичунцев Артур

Мануэль Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 9 февраля примут "Борнмут", а команда Мануэля Пеллегрини в тот же день на выезде сыграет с "Кристал Пэлас".

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура АЛП против "Ливерпуля" (1:1).

"Клопп привык побеждать с офсайдами. Он сделал это в Малаге. Тогда его "Боруссия" забила мяч моей команде с семиметрового офсайда.

Я считаю, что "Вест Хэм" заслужил победу. Мы создали много моментов у ворот сильной защиты", – цитирует чилийского специалиста Evening Standard.

"Ливерпуль", потерпевший всего одно поражение в АПЛ, с 62 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вест Хэм" расположился на 12-й строчке, имея в активе 32 очка.

#апл#фк ливерпуль#фк вест хэм#пеллегрини мануэль#клопп юрген
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта