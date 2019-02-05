Нигматуллин: Слышал заявления, что Вильмар – второй опорник мира. Посмотрим - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 февраля 2019 07:49Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Нигматуллин: Слышал заявления, что Вильмар – второй опорник мира. Посмотрим

Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий после перехода в "Зенит" полузащитника Вильмара Барриоса и ухода Леандро Паредеса.

"Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать – это разноплановые футболисты. Слышал мнения, что Вильмар – чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Н’Голо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает.

Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев", – цитируют Нигматуллина «Известия».

Барриос перебрался в "Зенит" из "Боки Хуниорс", а Паредес стал игроком "ПСЖ".

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#барриос вильмар#паредес леандро#нигматуллин руслан
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта