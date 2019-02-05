Нигматуллин: Слышал заявления, что Вильмар – второй опорник мира. Посмотрим

Футбол 05 февраля 2019 07:49 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий после перехода в "Зенит" полузащитника Вильмара Барриоса и ухода Леандро Паредеса.

"Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать – это разноплановые футболисты. Слышал мнения, что Вильмар – чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Н’Голо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает.

Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев", – цитируют Нигматуллина «Известия».

Барриос перебрался в "Зенит" из "Боки Хуниорс", а Паредес стал игроком "ПСЖ".