Валерий Газзаев: У Пиняева фантастическая скорость, его не случайно пригласили в «МЮ» - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 08:25Источник: «Национальная служба новостей»Автор: Гичунцев Артур

Валерий Газзаев: У Пиняева фантастическая скорость, его не случайно пригласили в «МЮ»

Пиняев в 2018 году уже побывал на стажировке в английском клубе, где сыграл за юношескую команду в выставочном матче против «Бари» и забил пять мячей.

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал двухнедельную стажировку 14-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

"Я знаю этого футболиста, знаю его возможности. Он действительно сегодня явно выделяется в нашей стране, особенно в своем возрасте. У него фантастическое техническое оснащение, скорость, понимание игры уже сегодня. Поэтому неслучайно его пригласили в этот клуб и очень заинтересованы в нем. Действительно, очень талантливый футболист.

Дай бог, чтобы в нашей стране было больше таких футболистов. Для этого существует у нас сегодня великолепные возможности, инфраструктура спортивная. Прошел чемпионат мира, и, думаю, у молодежи есть возможность подражать тем звездам, которых они видели на нашем чемпионате мира", – цитирует Газзаева "НСН".

В России Пиняев получил известность после того, как как оформил хет-трик в игре со «Строгино» в матче между командами среди футболистов 2004 года рождения.

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