Романьоли может перейти в «Ювентус» на замену Бенатия - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 09:11Источник: TuttomercatoАвтор: Гичунцев Артур

Романьоли может перейти в «Ювентус» на замену Бенатия

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Туринский "Ювентус" заинтересован в услугах защитника "Милана" Алессио Романьоли.

Согласно источнику, чемпион Италии рассматривает воспитанника "Ромы" в качестве замены ушедшему в катарский клуб Мехди Бенатия.

Ранее сообщалось, что Романьоли получил предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В текущем сезоне 24-летний итальянец провел 24 матча и забил 2 гола. Его контракт с клубом в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.

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