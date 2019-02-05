Адвокат может возглавить «Фейеноорд» в следующем сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 февраля 2019 11:30Источник: Voetbal InternationalАвтор: Липкин Антон

Адвокат может возглавить «Фейеноорд» в следующем сезоне

71-летний специалист сейчас тренирует «Утрехт».

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат близок к тому, чтобы со следующего сезона возглавить «Фейеноорд», сообщает Voetbal International.

Ожидается, что о договоренности с 71-летним специалистом в Роттердаме могут объявить уже во вторник или среду.

Адвокат был единственным кандидатом на то, чтобы сменить Джованни ван Бронкхорста. Он уже провел переговоры с руководством «Фейеноорда», однако намерен получить больше информации о возможностях клуба, так как считает, что нынешний состав команды требует усиления.

Напомним, в январе «Фейеноорд» объявил о том, что по окончании сезона ван Бронкхорст покинет клуб. 43-летний тренер возглавил команду в 2015 году и в сезоне 2016/2017 впервые за 18 лет привел ее к чемпионству.

В нынешнем чемпионате «Фейеноорд» идет на третьем месте с отставанием в 16 очков от «ПСВ» и в 11 – от «Аякса». В то же время «Утрехт» Адвоката занимает шестое место.

Не исключено, что в новый тренерский штаб войдет 38-летний Дирк Кюйт, которого в будущем в клубе видят главным тренером «Фейеноорда».

#чемпионат голландии по футболу#фк утрехт#адвокат дик#фк фейеноорд#ван бронкхорст джованни#кюйт дирк#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта