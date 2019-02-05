Адвокат может возглавить «Фейеноорд» в следующем сезоне

Футбол 05 февраля 2019 11:30 Источник: Voetbal International Автор: Липкин Антон

71-летний специалист сейчас тренирует «Утрехт».

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат близок к тому, чтобы со следующего сезона возглавить «Фейеноорд», сообщает Voetbal International.

Ожидается, что о договоренности с 71-летним специалистом в Роттердаме могут объявить уже во вторник или среду.

Адвокат был единственным кандидатом на то, чтобы сменить Джованни ван Бронкхорста. Он уже провел переговоры с руководством «Фейеноорда», однако намерен получить больше информации о возможностях клуба, так как считает, что нынешний состав команды требует усиления.

Напомним, в январе «Фейеноорд» объявил о том, что по окончании сезона ван Бронкхорст покинет клуб. 43-летний тренер возглавил команду в 2015 году и в сезоне 2016/2017 впервые за 18 лет привел ее к чемпионству.

В нынешнем чемпионате «Фейеноорд» идет на третьем месте с отставанием в 16 очков от «ПСВ» и в 11 – от «Аякса». В то же время «Утрехт» Адвоката занимает шестое место.

Не исключено, что в новый тренерский штаб войдет 38-летний Дирк Кюйт, которого в будущем в клубе видят главным тренером «Фейеноорда».