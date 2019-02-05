Аршавин рассказал об отношениях с Венгером

Футбол 05 февраля 2019 11:55 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Российский футболист и французский тренер работали в лондонском "Арсенале".

Бывший хавбек сборной России Андрей Арашвин рассказал об отношениях с экс-наставником лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером.

«Так или иначе небольшие конфликты возникали со всеми тренерами. Пожалуй, только с Гусом Хиддинком было полное согласие. Венгер? У нас был с ним разговор, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма – и не поедешь в сборную.

В «Арсенале» это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную, — приводит слова Аршавина сайт «Матч ТВ».

Аршавин выступал за "пушкарей" с 2009 по 2013 год. За это время он провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.