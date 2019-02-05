Дмитрий Булыкин: За месяц-два Кокорин и Мамаев наберут форму - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 13:04Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Дмитрий Булыкин: За месяц-два Кокорин и Мамаев наберут форму

Оба игрока арестованы за избиение двух человек.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, сколько времени может понадобится Александру Кокорину и Павлу Мамаева для возвращения в строй.

"Для профессионального спортсмена четырёхмесячный простой является серьёзной проблемой, но думаю, за месяц-два они наберут форму, если не заработают дополнительные проблемы со здоровьем. Верю, Кокорин с Мамаевым вернут свой игровой тонус", – заявил Булыкин в интервью RT.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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