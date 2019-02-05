«Манчестер Юнайтед» готов удвоить зарплату Рэшфорда - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 14:06Источник: The TelegraphАвтор: Липкин Антон

«Манчестер Юнайтед» готов удвоить зарплату Рэшфорда

Контракт 21-летнего форварда рассчитан до 2020 года.

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с форвардом Маркусом Рэшфордом о подписании нового контракта, сообщает The Telegraph.

Нынешнее соглашение 21-летнего британца действует до 2020 года. При этом клуб имеет возможность продлить его еще на один сезон.

Однако чтобы отбить интерес к игроку со стороны других европейских клубов, в «Манчестер Юнайтед» рассчитывают на долгосрочный контракт с Рэшфордом. Сам нападающий также намерен остаться в клубе, тем более манкунианцы готовы увеличить его зарплату более чем в два раза – до 150 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что в десяти матчах после назначения норвежца Оле-Гуннара Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд забил шесть голов.

Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 153 матчах за клуб.

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