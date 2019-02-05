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Футбол05 февраля 2019 14:47Источник: Mundo DeportivoАвтор: Липкин Антон

Де Лигт хочет перейти в «Барселону» вслед за де Йонгом

Капитан «Аякса» может последовать примеру своего партнера.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может начать следующий сезон в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, 19-летнему голландцу хотелось бы последовать примеру своего партнера – полузащитника Френки де Йонга, который в конце января подписал с каталонцами контракт, вступающий в силу с лета этого года.

В свою очередь «Барселона» также рассчитывает пригласить капитана «Аякса» и сейчас рассматривает возможность осуществления еще одного трансфера в районе 75 миллионов евро, которые клуб заплатил за де Йонга.

В то же время де Лигт намерен обсудить с руководством чемпионов Испании то, как его планируют использовать. Защитника сборной Голландии смущает, что сейчас в клубе переборов игроков центра обороны: Жерар Пике, Самюэль Умтити, Клеман Лангле, Томас Вермален, Джейсон Мурильо, а также недавно приобретенный у «Тулузы» 19-летний Жан-Клер Тодибо.

Добавим, что с 2016 года де Лигт провел за «Аякс» 95 матчей и забил девять голов.

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