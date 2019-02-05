Друг Салы: Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет, если б не настойчивость агента - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 14:57Источник: «Газета.Ru»

Друг Салы: Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет, если б не настойчивость агента

Максимилиано Дуарте, друг нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, назвал агента Вилли Маккея виновным в пропаже футболиста.

- Он ответственен за это. Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет, если б не настойчивость агента», — цитирует Дуарте «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Напомним, что Сала 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

#сала эмилиано#фк кардифф сити#фк нант
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