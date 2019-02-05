Лионель Скалони: Не разговаривал с Месси уже какое-то время

Футбол 05 февраля 2019 15:03 Источник: «Газета.Ru»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возвращении форварда «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду.

- Я не говорил с Месси уже какое-то время. У него матч через пару дней. Посмотрим, сможет ли он помочь сборной, - приводит слова Скалони «Газета.Ru» со ссылкой на издание FourFourTwo.

Напомним, что Месси не провел ни одного матча за сборную Аргентины после чемпионата мира в России.

В марте Аргентина проведет товарищеский матч с Венесуэлой на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.