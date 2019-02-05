«Рома» получила разрешение на строительство стадиона

Футбол 05 февраля 2019 15:30 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Работы могут начаться в этом году.

«Рома» получила разрешение на начало работ по строительству нового стадиона, сообщает Football Italia.

The Politecnico di Torino's independent technical report is positive: #StadiodellaRoma will be built.#LoStadioSiFa pic.twitter.com/I4nVU3Wyl2 — Stadio della Roma (@StadiodellaRoma) February 5, 2019

Туринский политехнический университет представил доклад о том, как будет выглядеть территория вокруг арены и организовано движение транспорта.

«Стадио делла Рома» переходит на следующий этап. Строительство можно начинать уже в этом году», – заявила после презентации мэр Рима Вирджиния Раджи.

Напомним, проект стадиона получил одобрение в конце 2017 года, однако затем его осуществление было приостановлено из-за ареста девяти человек, связанных со строительством, в том числе подрядчика Луки Парнази.

Отметим, что вместимость нового стадиона составит 52 500 человек.