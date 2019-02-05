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Футбол05 февраля 2019 15:30Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

«Рома» получила разрешение на строительство стадиона

Работы могут начаться в этом году.

«Рома» получила разрешение на начало работ по строительству нового стадиона, сообщает Football Italia.

Туринский политехнический университет представил доклад о том, как будет выглядеть территория вокруг арены и организовано движение транспорта.

«Стадио делла Рома» переходит на следующий этап. Строительство можно начинать уже в этом году», – заявила после презентации мэр Рима Вирджиния Раджи.

Напомним, проект стадиона получил одобрение в конце 2017 года, однако затем его осуществление было приостановлено из-за ареста девяти человек, связанных со строительством, в том числе подрядчика Луки Парнази.

Отметим, что вместимость нового стадиона составит 52 500 человек.

#серия а#фк рома
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