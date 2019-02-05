Футбол 05 февраля 2019 15:58 Источник: RMC Sport

Полузащитник «Челси» Эден Азар определился со своим будущим.

- Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение, - приводит слова Азара RMC Sport.

Отмечается, что бельгиец отказал отвечать на вопрос, каким будет его следующий шаг.

Добавим, что Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в июле 2013 года за 35 миллионов евро. С тех пор бельгийский вингер провел 331 встречу в футболке лондонского клуба во всех турнирах и записал на свой счет 104 гола и 85 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.