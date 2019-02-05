Моуринью признал условный срок за сокрытие налогов на сумму 3,3 миллиона евро

Футбол 05 февраля 2019 16:01 Источник: Europa Press Автор: Липкин Антон

Португалец заплатит штраф.

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью согласился с вердиктом суда Мадрида, который приговорил его к условному сроку за сокрытие налогов в размере 3,3 миллиона евро, сообщает Europa Press. Теперь 56-летний португалец заплатит штраф и компенсирует эту сумму.

Ранее Моуринью признал, что, будучи тренером «Реала», за счет компании, зарегистрированной на Виргинских островах, скрыл доходы за имиджевые права и не заплатил государству 3,3 миллиона евро (1,6 миллиона – в 2011 году и 1,7 миллиона – в 2012-м) налогов.

В июле прошлого года Моуринью уже выплатил налоговым органам около 400 тысяч евро.

Напомним, ранее за сокрытие налогов в Испании условный срок получил бывший форвард «Реала» Криштиану Роналду, который также отделался штрафом.