Жером Боатенг: Я не попадаю в стартовый состав, футбол не всегда справедлив

Футбол 05 февраля 2019 16:37 Источник: TZ Автор: Липкин Антон

Защитник оставался в запасе в двух матчах «Баварии».

Защитник «Баварии» Жером Боатенг высказался о том, что в последних матчах потерял место в стартовом составе команды.

«Я не попадаю в стартовый состав, но это не жалоба, – приводит TZ слова 30-летнего немца. – Футбол не всегда справедлив, и нужно найти выход из этой ситуации. У меня были разные моменты, которые делали меня сильнее».

Напомним, после зимнего перерыва Боатенг вышел на замену на последней минуте матча с «Хоффенхаймом» (3:1), после чего оставался в запасе в матчах со «Штутгартом» (4:1) и «Байером» (1:3).

Всего в нынешнем сезоне на счету защитника 18 матчей и одна результативная передача в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Следующий матч «Бавария» проведет в среду, когда в третьем раунде Кубка Германии сыграет в гостях с «Гертой».