«Ювентус» постарается подписать Иско, Марсело и Хамеса, чтобы угодить Роналду - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 16:48Источник: TuttosportАвтор: Липкин Антон

«Ювентус» постарается подписать Иско, Марсело и Хамеса, чтобы угодить Роналду

Португалец рассчитывает снова сыграть с тремя бывшими партнерами по «Реалу».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба пригласить трех игроков, с которыми он выступал за «Реал».

Как сообщает Tuttosport, в список португальца попали защитник Марсело, а также полузащитники Иско и Хамес Родригес. Первые двое продолжают играть в Мадриде, а колумбиец проводит второй год в аренде в «Баварии», которая завершается ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне Марсело и Иско перестали стабильно попадать в стартовый состав «Реала», тогда как Родригес пропустил часть сезона из-за повреждения связок колена, но и он часто начинает матчи на скамейке запасных.

Роналду проводит первый сезон в Турине и в 30 матчах во всех турнирах забил 19 голов и сделал девять голевых передач.

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