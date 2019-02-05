«Ювентус» постарается подписать Иско, Марсело и Хамеса, чтобы угодить Роналду

Футбол 05 февраля 2019 16:48 Источник: Tuttosport Автор: Липкин Антон

Португалец рассчитывает снова сыграть с тремя бывшими партнерами по «Реалу».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба пригласить трех игроков, с которыми он выступал за «Реал».

Как сообщает Tuttosport, в список португальца попали защитник Марсело, а также полузащитники Иско и Хамес Родригес. Первые двое продолжают играть в Мадриде, а колумбиец проводит второй год в аренде в «Баварии», которая завершается ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне Марсело и Иско перестали стабильно попадать в стартовый состав «Реала», тогда как Родригес пропустил часть сезона из-за повреждения связок колена, но и он часто начинает матчи на скамейке запасных.

Роналду проводит первый сезон в Турине и в 30 матчах во всех турнирах забил 19 голов и сделал девять голевых передач.