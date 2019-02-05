Главный тренер «Стремсгодсета»: Немногое из того, что пишут о переходе Глеснеса в ЦСКА, – правда

Футбол 05 февраля 2019 17:35 Источник: VG Автор: Липкин Антон

Капитана «Стремсгодсета» отправляют в РПЛ.

Главный тренер «Стремсгодсета» Бьорн Петтер Ингебретсен прокомментировал возможный капитана команды Якоба Глеснеса в ЦСКА.

«Об этом много пишут, – приводит VG слова Ингебретсена. – Но немногое из этого правда. Никаких запросов в клуб не поступало».

Напомним, 24-летний центральный защитник выступает за «Стремсгодсет» с 2016 года. До этого он играл в «Лов-Хам» и «Осане» во втором норвежском дивизионе, а также в «Сарпсборге».

В минувшем сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна-осень» Глеснес без замен отыграл все 30 матчей команды в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную переду. «Стремсгодсет» завершил турнир на 13-м месте.

Ранее норвежские источники сообщали, что возможная продажа Глеснеса может принести клубу значительный доход.