Нападающий «Уфы» Абдулавов продолжит карьеру в «Томи»

Футбол 05 февраля 2019 18:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Нападающий «Уфы» Исламнур Абдулавов, находящийся с «Томью» на сборе в Турции, подпишет контракт с клубом из Томска.

Прошлой весной 24-летний форвард уже выступал за «Томь» на правах аренды, а первую половину текущего сезона также на условиях аренды провел 21 встречу за «Ротор», в которых забил два мяча.

По информации «Матч ТВ», Абдулавов, скорее всего, перейдет в стан томского клуба уже на полноправной основе.

Добавим, что за «Уфу» и «Анжи» Абдулавов в общей сложности сыграл в РПЛ 60матчей, записав на свой счет 5 забитых мячей и 5 результативных передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы в составе махачкалинской команды. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.