Операция на месте крушения самолета с Салой начнется в ближайшие дни

Футбол 05 февраля 2019 18:22 Источник: AFP

Подводная операция на месте крушения самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, начнется в ближайшие два дня, сообщает AFP.

По данным издания, в настоящее время проводится операция по сбору улик.

Сала в воскресенье, 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. 24 января полиция объявила о прекращении поиска.