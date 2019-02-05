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Футбол05 февраля 2019 18:22Источник: AFP

Операция на месте крушения самолета с Салой начнется в ближайшие дни

Подводная операция на месте крушения самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, начнется в ближайшие два дня, сообщает AFP.

По данным издания, в настоящее время проводится операция по сбору улик.

Сала в воскресенье, 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. 24 января полиция объявила о прекращении поиска.

#апл#фк кардифф сити#сала эмилиано
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