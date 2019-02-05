В Ростове разоблачили аферу с продажей футбольных билетов

Футбол 05 февраля 2019 18:37 Источник: «Панорама»

Бывший руководитель группы болельщиков «Ростова» Максим Колесниченко обвиняется в финансовых махинациях на миллионы рублей.

По информации издания «Панорама», в сезонах-2014/15 и 2015/16 Колесниченко безвозмездно получил от «Ростова» 37149 билетов, на льготных условиях в футбольном сезоне 2016/2017 годов - 12480 билетов, на матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов - 10090 билетов.

Как сообщает издание, оперативники установили, что в период с 28 августа 2015 года по 12 апреля 2017 года за счет реализации билетов, в том числе своим соратникам по фирме, поступления на банковскую карту Максима Колесниченко составили 3,11 млн рублей.

Всего, по версии следствия, в период с 2015 по 2017 годы ущерб экономическим интересам ФК «Ростов» вследствие деятельности Максима Колесниченко в части введения в заблуждение руководства футбольного клуба о фактической деятельности указанного некоммерческого партнерства составил 14,12 млн рублей.

Как отмечает издание, 8 августа 2017 года СУ УМВД России по Ростову-на-Дону в отношении Колесниченко и неустановленных лиц было лиц возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК России «Незаконное предпринимательство». Решением Первомайского районного суда Максиму Колесниченко назначен судебный штраф за совершение преступления. Колесниченко свою вину признал.