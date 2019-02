«Манчестер Сити» – самый богатый клуб по версии Soccerex, «Зенит» – 29-й, «Спартак» – 42-й

Here are the top 10 clubs in the 2019 edition of the Soccerex Football Finance 100, led this year by @ManCity.



Follow this link to download the report: https://t.co/5yKUAs70K3@PSG_inside @FCBayern @SpursOfficial @Arsenal @realmadrid @FCBarcelona @ManUtd @juventusfc @ChelseaFC pic.twitter.com/M5t1J2hs0a