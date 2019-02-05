«Рубин» сыграл вничью с сербским клубом «Раднички»

Футбол 05 февраля 2019 20:19 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Рубина» не смогли переиграть «Раднички» (0:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке.

Отметим, что этой игрой «Рубин» завершил второй тренировочный сбор. После нескольких выходных дней, казанская команда отправится на заключительный тренировочный сбор, который пройдет в Турции и продлится с 10 по 23 февраля.

Ранее «Рубин» провел контрольные матчи с венгерским «Диошдьером» (2:0), румынским «Вииторулом» (2:2), норвежским «Тромсе» (0:1), словацким «Слованом» (2:2) и чешским «Злином» (0:0).

Товарищеские матчи

«Рубин» – «Раднички» – 0:0 (0:0)

«Рубин»: Бабурин, Степанов (Устинов, 66), Сорокин (Агапов, 66), Камболов, Микушин (Останин, 66), Абдуллин (Цаллагов, 66), Башкиров (Мухаметзянов, 66), Пантелеев (Голдобин, 66), Акбашев (Джафаров, 66), Байрамян (Шекари, 66), Давиташвили (Коблов, 66).