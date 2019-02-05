Спасатели начали операцию по извлечению тела из обломков самолета Салы

Футбол 05 февраля 2019 20:43 Источник: Sky Sports

Спасатели Великобритании начали подводную операцию по извлечению тела из обломков самолета, на борту которого находился аргентинский новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что Служба по расследованию авиапроисшествий Великобритании обнаружила обломки самолета. В обломках находится одно тело. Чей труп обнаружен – футболиста или пилота Дэвида Ибботсона неизвестно.

Напомним, Сала в воскресенье, 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. 24 января полиция объявила о прекращении поиска.