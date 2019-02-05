Футболистам «Зимбру» объявили о роспуске команды

Футбол 05 февраля 2019 21:05 Источник: Moldfootball

Сегодня на базе футбольного клуба «Зимбру» состоялась встреча футболистов первой команды, а также руководства клуба.

По информации портала Moldfootball.com, собравшимся футболистам было объявлено, что они могут свободно вести переговоры о переходы в другие клубы, несмотря на длительность контрактов с «Зимбру». Футболисты получили обещания, что в случае договоренности с другими клубами, «Зимбру» будет готово расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что клуб из Кишинева был основан в 1947 году, а нынешнее название клуб носит с 1991 года. «Зимбру» - восьмикратный чемпион Молдавии (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00) и шестикратный обладатель Кубка страны (1996/97, 1997/98, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2013/14).