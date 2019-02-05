Миодраг Божович: Хочу, чтобы «Крылья» играли повеселее, это важно для болельщиков

Футбол 05 февраля 2019 22:35 Источник: ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – о работе самарцев на сборах

– Миодраг, на первом сборе команда обычно работает над «физикой». Сейчас, по прошествии части второго сбора, можете оценить результаты этой подготовки?

– Мы все сборы работаем на физику, и даже когда играем в чемпионате, эта работа тоже ведется. В первом контрольном матче турецкого сбора одна группа футболистов сыграла 90 минут. Не могу сказать, что они готовы на 100%, но сыграли ребята неплохо, и хорошо бегали. С «Партизаном» будет играть другая группа футболистов, которая тоже проведет весь матч. Нам нужно, чтобы все игроки получили одинаковую нагрузку.

– «Крылья» сыграют с «Партизаном». Будет ли для вас эта игра носить хоть сколько-нибудь принципиальный характер, учитывая вашу работу в «Црвене Звезде» несколько лет назад?

– Для меня это не принципиальная игра. Я сейчас работаю в другом чемпионате. «Партизан» – это одна из сильнейших команд в Сербии, и было бы неплохо их обыграть. Но я прежде всего хочу, чтобы ребята отработали эту игру, как тренировку, и чтобы никто не травмировался

– Многие команды сейчас играют в оборонительный футбол и добиваются результата. Вы принимаете такой футбол или продолжите играть в атаку, как всегда любили?

– Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Для нас это очень-очень важно,– приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».