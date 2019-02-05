Миодраг Божович: С большей частью игроков стартового состава я уже определился - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 февраля 2019 23:41Источник: ФК «Крылья Советов»

Миодраг Божович: С большей частью игроков стартового состава я уже определился

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – о первой официальной игре года с «Локомотивом».

– Вы уже держите в голове первую официальную игру года с «Локомотивом», или пока слишком рано думать о ней?
– Мы не готовимся специально к противнику. Мы будем стараться играть так, как сами должны. Понятно, что «Локомотив» – хорошая команда, периодически я думаю об этой игре. Но сейчас для нас главное, чтобы все хорошо подготовились и никто не травмировался.

А по «Локомотиву» еще сложно делать выводы – турнир в Катаре, в котором они приняли участие, я не смотрел, потому что команды в это время еще физически не готовы, это больше контрольные матчи.

– Насколько вы сейчас определились со стартовым составом, который начнет чемпионат весной?
– Может, есть еще 1-2 дилеммы по составу, но с большей частью игроков стартового состава я уже определился, – приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев».

#Футбол-Россия#рпл#фк крылья советов#божович миодраг
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта