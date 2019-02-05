Миодраг Божович: С большей частью игроков стартового состава я уже определился

Футбол 05 февраля 2019 23:41 Источник: ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – о первой официальной игре года с «Локомотивом».

– Вы уже держите в голове первую официальную игру года с «Локомотивом», или пока слишком рано думать о ней?

– Мы не готовимся специально к противнику. Мы будем стараться играть так, как сами должны. Понятно, что «Локомотив» – хорошая команда, периодически я думаю об этой игре. Но сейчас для нас главное, чтобы все хорошо подготовились и никто не травмировался.

А по «Локомотиву» еще сложно делать выводы – турнир в Катаре, в котором они приняли участие, я не смотрел, потому что команды в это время еще физически не готовы, это больше контрольные матчи.

– Насколько вы сейчас определились со стартовым составом, который начнет чемпионат весной?

– Может, есть еще 1-2 дилеммы по составу, но с большей частью игроков стартового состава я уже определился, – приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев».