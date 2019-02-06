Борис Игнатьев: Игра «Зенита» с «Дюделанжем»? Безликая, безынициативная, не носящая никакого заряда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 февраля 2019 00:01Источник: «Евро-футбол.ру»

Борис Игнатьев: Игра «Зенита» с «Дюделанжем»? Безликая, безынициативная, не носящая никакого заряда

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – о матче «Зенита» с люксембургским «Дюделанжем» (0:0) на сборе в Испании.

– Что скажете об игре «Зенита» в матче с «Дюделанжем»?
– Безликая, безынициативная, не носящая никакого заряда игра. Кроме того, что команда пыталась выстраивать комбинационную игру, контролировала пас. Больше я ничего не заметил.

«Зенит» действовал очень медленно, без скорости, без проявления игрового умения в штрафной площади. Не думаю, что этот матч пошел команде в актив.

Можно сделать сноску на то, что команда добирает кондиций и проводит тренировочную работу в том режиме, который не позволяет ей выходить на матч в свежем состоянии, отсюда проистекает все то, что мы увидели.

– Что скажете о новичках «Зенита»: Ракицком и Барриосе?
– Мне понравился Ракицкий своей уверенностью. Он быстро адаптировался в команде в плане психологии. Он был жесткий в единоборствах, у него хорошая левая нога, а его передачи иногда ставили в тупик люксембургскую команду.

– А что касается Барриоса?
– Кроме аккуратной игры в пас, дисциплины при выборе позиции, пока ничего сказать не могу. Позиционно он хорошо играет в обороне. Думаю, что он был несколько смущен, потому что пока нет такой уверенности или человеческой наглости, как у Ракицкого, – приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#фк дюделанж#ракицкий ярослав#игнатьев борис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта