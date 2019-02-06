Борис Игнатьев: Игра «Зенита» с «Дюделанжем»? Безликая, безынициативная, не носящая никакого заряда

Футбол 06 февраля 2019 00:01 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – о матче «Зенита» с люксембургским «Дюделанжем» (0:0) на сборе в Испании.

– Что скажете об игре «Зенита» в матче с «Дюделанжем»?

– Безликая, безынициативная, не носящая никакого заряда игра. Кроме того, что команда пыталась выстраивать комбинационную игру, контролировала пас. Больше я ничего не заметил.

«Зенит» действовал очень медленно, без скорости, без проявления игрового умения в штрафной площади. Не думаю, что этот матч пошел команде в актив.

Можно сделать сноску на то, что команда добирает кондиций и проводит тренировочную работу в том режиме, который не позволяет ей выходить на матч в свежем состоянии, отсюда проистекает все то, что мы увидели.

– Что скажете о новичках «Зенита»: Ракицком и Барриосе?

– Мне понравился Ракицкий своей уверенностью. Он быстро адаптировался в команде в плане психологии. Он был жесткий в единоборствах, у него хорошая левая нога, а его передачи иногда ставили в тупик люксембургскую команду.

– А что касается Барриоса?

– Кроме аккуратной игры в пас, дисциплины при выборе позиции, пока ничего сказать не могу. Позиционно он хорошо играет в обороне. Думаю, что он был несколько смущен, потому что пока нет такой уверенности или человеческой наглости, как у Ракицкого, – приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».