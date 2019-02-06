Сергей Герасимец: «Зенит» обязан проходить «Фенербахче» в Лиге Европы

Футбол 06 февраля 2019 00:40 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец – о готовности петербуржцев к 1/16 финала Лиги Европы.

– Вчера «Зенит» провел контрольный матч с «Дюделанжем» и смотрелся неубедительно: моментов практически не создал. До матча Лиги Европы с «Фенербахче» остается неделя. Вызывает тревогу состояние питерской команды?

– Откуда взяться игре, если в середине поля практически новые сочетания? Маркизио и Барриос впервые вышли на поле друг с другом. До сих пор не могу понять, почему Эрнани играет в составе. За какие заслуги Семак его ставит?

Проблем много. Семак ищет оптимальное сочетание на данный период времени. И, на мой взгляд, оно не самое лучшее. Плюс Дзюба сейчас не тот, который приносил результат «Зениту». Он несколько пассивен. А от его игры многое зависит. Поэтому можно отметить только то, что команда не пропустила. А на построение игры в атаке нужно какое-то время.

– До матча осталась неделя. Времени на поиски сочетаний и построение игры уже нет?

– В футболе никогда не поздно проводить такую работу. Семак исходит из того, что имеет. Некоторые новые футболисты находятся в команде всего несколько дней. Наверное, и трех тренировок в "Зените" не провели, а ему приходится вводить этих людей в состав. Будем надеяться на метаморфозы, которые бывают в футболе, когда в товарищеских матчах команда выглядит неубедительно, а в официальных играх преображается.

– То есть, перспективы «Зенита» в противостоянии с «Фенербахче» неплохие?

– Этот клуб «Зенит» обязан проходить, потому что турецкие команды сейчас неконкурентоспособны.

«Фенер» и в чемпионате Турции в последнее время борется за выживание. Стыдно проигрывать такому клубу. Тем более, у питерцев два равноценных состава, то есть имеются все ресурсы, чтобы бороться на двух фронтах, – приводит слова экс-игрока «Зенита» «Евро-Футбол.Ру».