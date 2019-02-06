«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

Футбол 06 февраля 2019 01:35 Источник: «Советский спорт»

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле в серии пенальти проиграла «Вердеру».

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Милот Рашица (5-я минута), у хозяев поля – Марко Ройс (45+3).

Дополнительное время также победителя не выявило, завершившись со счетом 3:3. У шмелей мячи забили Кристиан Пулишич (105) и Ашраф Хакими (113), в составе зелено-белых отметились Клаудил Писарро (108) и Мартин Харник (119). В серии пенальти точнее оказались бременцы – 4:2.

Таким образом, «Вердер» вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Своего следующего соперника подопечные Флориана Кофельдта узнают позднее.

Кубок Германии

1/8 финала

«Боруссия» Д – «Вердер» – 3:3 (1:1). Пенальти – 2:4.

Голы: Ройс, 45+3; Пулишич, 105; Хакими, 113 – Рашика, 5; Писарро, 108; Харник, 119

«Боруссия» Д: Ольшлэгель, Диалло, Хакими, Топрак, Геррейру (Бруун Ларсен, 90), Витцель, Пулишич, Гетце (Филипп, 90), Дилэйни (Дауд, 103), Ройс (Пако Алькасер, 46), Вайгль.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Гебре Селассие (Эггештайн, 114), Мойсандер, Шахин (Мевальд, 76), Классен, Эггештайн, Баргфреде (Писарро, 90), Рашица (Харник, 66), Крузе.