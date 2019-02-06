«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кантона на должность спортивного директора - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 08:10Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кантона на должность спортивного директора

Француз выступал за англичан с 1992 по 1997 год.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports, известный нападающий Эрик Кантона может занять должность спортивного директора в "Манчестер Юнайтед".

Ранее Кантона написал в своем Instagram: "Пока ничего не могу сказать, но вам это понравится".

После этого, как пишет источник, бывший игрок "Марселя" стал фаворитом на эту должность у букмекеров.

Напомним, вместе с "МЮ" француз четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал два Кубка и три Суперкубка страны.

#апл#кантона эрик#фк манчестер юнайтед
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