«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кантона на должность спортивного директора

Футбол 06 февраля 2019 08:10 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Француз выступал за англичан с 1992 по 1997 год.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports, известный нападающий Эрик Кантона может занять должность спортивного директора в "Манчестер Юнайтед".

Ранее Кантона написал в своем Instagram: "Пока ничего не могу сказать, но вам это понравится".

После этого, как пишет источник, бывший игрок "Марселя" стал фаворитом на эту должность у букмекеров.

Напомним, вместе с "МЮ" француз четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал два Кубка и три Суперкубка страны.