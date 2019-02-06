«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кантона на должность спортивного директора

Француз выступал за англичан с 1992 по 1997 год.
Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports, известный нападающий Эрик Кантона может занять должность спортивного директора в "Манчестер Юнайтед".
Ранее Кантона написал в своем Instagram: "Пока ничего не могу сказать, но вам это понравится".
После этого, как пишет источник, бывший игрок "Марселя" стал фаворитом на эту должность у букмекеров.
Напомним, вместе с "МЮ" француз четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал два Кубка и три Суперкубка страны.