В Испании сообщили, что «Челси» и «ПСЖ» претендуют на Ракитича

Футбол 06 февраля 2019 09:57 Источник: Sport.es Автор: Гичунцев Артур

Об этом информирует Sport.es.

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть команду летом 2019 года.

Согласно источнику, 30-летний полузащитник начал рассматривать вариант с уходом в другой клуб после трансфера Френки де Йонга из "Аякса", который прибудет на "Камп Ноу" по окончании сезона.

Отмечается, что Ракитич интересен двум топ-клубам Европы. Речь идет о "Челси" и "ПСЖ".

Напомним, футболист сборной Хорватии выступает в составе сине-гранатовых с 2014 года.

В нынешнем сезоне он провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца сезона-2020/21.