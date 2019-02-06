Самюэль Жиго: Надеюсь, что буду готов на сто процентов в начале апреля

Футбол 06 февраля 2019 10:30 Источник: Bobsoccer Автор: Гичунцев Артур

2 сентября в матче с «Зенитом» (0:0) игрок получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и выбыл на полгода.

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о восстановлени от травмы колена.

"Думаю, оно займет еще два месяца. Пока не начал работать с командой. Надеюсь, что буду готов на сто процентов в начале апреля. К сожалению, к тому времени до конца сезона останется уже совсем немного матчей.

Пока я не попробовал поля, не вступал в контакт с соперниками. Неизбежно задаешься вопросом, как буду себя чувствовать. Моя задача – сделать так, чтобы не испытывать сомнений, когда дойдет до практики", – цитирует Жиго Bobsoccer.

Напомним, Жиго перебрался в "Спартак" летом 2018 года из бельгийского "Гента".